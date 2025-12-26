„Wir werden vom Land diskriminiert“, Ilm-Kreis Beigeordneter Kay Tischer findet an diesem Heiligabend deutliche Worte, als er mit dem CDU-Landtagsabgeordneten Andreas Bühl zum obligatorischen Besuch in der Leitstelle des Ilm-Kreises vorbei schaut. Dort ist eigentlich alles wie immer: Zwei Kollegen haben Feiertagsdienst, die Telefone klingeln auch während die Besucher da sind. Sebastian Arnold, Leiter des Amtes für Brand und Katastrophenschutz, und Maik Hendrich, stellvertretender Leiter der Leitstelle Westthüringen, geben Bericht.