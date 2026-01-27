Auf sie ist im Notfall Verlass: auf die Frauen und Männer der Freiwilligen Feuerwehren im Ilm-Kreis. 1594 aktive Einsatzkräfte, darunter 220 Frauen, zählte man im letzten Jahr. Hinzu kommen 845 Mitglieder in Jugendfeuerwehren sowie 731 Mitglieder in Alters- und Ehrenabteilungen. Im Kreisfeuerwehrverband sind aktuell 71 Vereine mit insgesamt 2882 Mitgliedern organisiert. „Die Unterstützung der Hilfeleistungsorganisationen war auch 2025 ein zentraler Schwerpunkt“, betonte Landrätin Petra Enders (parteilos) in ihrem Jahresrückblick.