Beim ersten Blick aufs eher unscheinbare Gebäude mit Garage in einer Seitenstraße in Wolfmannshausen sieht man nicht, welchem Zweck es dient. Ein Schild außen vor dem Eingang verrät es dann doch: Hier ist eine der Rettungswachen des DRK untergebracht. Von hier aus rücken seit 30 Jahren Notfallsanitäter täglich aus, leisten Erste Hilfe, retten Leben, stehen in schwierigen Situationen Menschen bei.