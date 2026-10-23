﻿Der Landkreis Schmalkalden-Meiningen modernisiert Schritt für Schritt seine Rettungswachen, um die gesetzlichen Hilfsfristen optimal zu sichern und die Arbeitsbedingungen der Einsatzkräfte zu verbessern. Dafür nutzt er ein innovatives Investorenmodell: Private Investoren bauen die maßgeschneiderten Gebäude, der Landkreis mietet sie langfristig an und vermietet sie an die regionalen Hilfsorganisationen unter – wie den DRK-Kreisverband Schmalkalden e. V..