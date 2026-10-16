In Eisfeld wird gebaut. Nicht nur in der Innenstadt, sondern auch an der Peripherie. Ein längst überfälliger Funktionsbau entsteht beispielsweise in der Schleusinger Straße 12. Einer, der, ist er schließlich in Betrieb, tagtäglich mithilft, Leben zu retten. Auf dem Grundstück, das einst der Stadt gehörte und nun im Besitz des Rettungsdienstzweckverbands (RDZV) Südthüringen ist, wächst die neue Rettungswache aus der Erde.