Es ist wohl das Horrorszenario für viele Eltern: Während die Kinder im Schullandheim sind, bricht ein Feuer aus. Rauch zieht durch die Flure, Schreie hallen durch das Gebäude. Die Kinder können sich nicht mehr selbst retten. Genau dieses Szenario wurde am Sonntag in Dörnfeld an der Ilm nachgestellt – als realitätsnahe Übung für den sogenannten Massenanfall von Verletzten (MANV). Rund 60 Einsatzkräfte aus dem Ilm-Kreis und den umliegenden Regionen mit Notärzten, Feuerwehr und Katastrophenschutz trainierten dabei das Zusammenspiel für den Ernstfall.