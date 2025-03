Rettungskräfte rückten aus: Kinderjacke im See löst Fehlalarm aus

Waldkirchen (dpa/lby) - Eine in einem See treibende Kinderjacke hat im niederbayerischen Waldkirchen (Landkreis Freyung-Grafenau) eine großangelegte Suchaktion ausgelöst - ein Fehlalarm, wie sich herausstellte. Eine Spaziergängerin fand das Kleidungsstück am Nachmittag und wählte den Notruf, wie die Polizei mitteilte. Weil sich in der Nähe ein Kinderspielplatz befindet, befürchteten die Einsatzkräfte Schlimmes.