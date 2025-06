Waldkraiburg (dpa/lby) - Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der im oberbayerischen Waldkraiburg (Landkreis Mühldorf am Inn) möglicherweise Reizgas in einem Wohn- und Geschäftsgebäude am Stadtplatz versprüht haben soll. Es habe "vermutlich eine unbekannte Person Reizgas im Aufzug beziehungsweise einem der oberen Stockwerke versprüht", teilte die Polizei mit - und bat mögliche Zeugen, sich zu melden.