Weyarn (dpa/lby) - Eine Reiseleiterin hat auf der Autobahn 8 einen Bus gestoppt, nachdem der Fahrer das Bewusstsein verloren hatte. Die 63-Jährige lenkte den Bus auf den Standstreifen und hielt an, wie die Polizei mitteilte. Der 57 Jahre alte Busfahrer kam in ein Krankenhaus. Auch die Reiseleiterin wurde leicht verletzt. Der Bus touchierte bei dem Manöver die Leitplanke kurz vor der Ausfahrt Weyarn (Landkreis Miesbach). Alle 22 Mitglieder der Reisegruppe blieben unverletzt und wurden von einem Ersatzbusfahrer abgeholt. Zwischenzeitlich landete auch ein Rettungshubschrauber auf der A8.