Mainburg (dpa/lby) - Ein Mann hat auf dem Friedhof in Mainburg im Landkreis Kelheim beim Anzünden einer Grabkerze seine Kleidung in Brand gesetzt. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 80-Jährige dabei schwer verletzt. Eine Frau beobachtete den Vorfall am Sonntagmittag und konnte das Feuer löschen. Mit einem Hubschrauber musste der Mann in eine Klinik gebracht werden. Derzeit liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.