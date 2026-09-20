Rettungshubschrauber im Einsatz: B89 nach Motorradsturz zeitweise voll gesperrt

Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr Frankenblick-Ost im Einsatz. Zudem wurde der Rettungshubschrauber „Christoph 60“ aus Suhl alarmiert. Dieser landete auf einer Wiese am Ortsausgang von Mengersgereuth-Hämmern. Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten die Hubschrauberbesatzung anschließend zur Unfallstelle.