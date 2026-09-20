Rettungshubschrauber im Einsatz: B89 nach Motorradsturz zeitweise voll gesperrt

Ein Verkehrsunfall hat am Freitagabend auf der B89 am Isaak einen größeren Rettungseinsatz ausgelöst. Gegen 18.15 Uhr kam ein Motorradfahrer in einer scharfen Kurve zu Fall. Zur genauen Ursache des Unfalls lagen zunächst keine Informationen vor.
Ein Motorradfahrer ist am Samstagabend auf der B89 am Isaak gestürzt. Die verletzte Person wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.
Ein Verkehrsunfall hat am Freitagabend auf der B89 am Isaak einen größeren Rettungseinsatz ausgelöst. Gegen 18.15 Uhr kam ein Motorradfahrer in einer scharfen Kurve zu Fall. Zur genauen Ursache des Unfalls lagen zunächst keine Informationen vor.
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Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr Frankenblick-Ost im Einsatz. Zudem wurde der Rettungshubschrauber „Christoph 60“ aus Suhl alarmiert. Dieser landete auf einer Wiese am Ortsausgang von Mengersgereuth-Hämmern. Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten die Hubschrauberbesatzung anschließend zur Unfallstelle.
Die Feuerwehr übernahm darüber hinaus die Reinigung der Fahrbahn und unterstützte den Rettungsdienst beim Transport des Verletzten zum Hubschrauber. Der Motorradfahrer wurde anschließend in eine Klinik geflogen. Angaben zum Gesundheitszustand der verunglückten Person lagen zunächst nicht vor.
Während der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen musste die Bundesstraße zeitweise vollständig gesperrt werden.