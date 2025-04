Wie die Polizei mitteilte, befur ein 61-jähriger Autofahrer Montagnachmittag die Elgersburger Straße von Roda in Richtung Elgersburg. Der Mann setzte zu einem Überholvorgang an, als eine 13-jährige Fahrradfahrerin nach links abbiegen wollte. Es kam zumm Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Die 13-Jährige wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße war zeitweise gesperrt