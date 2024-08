Rettungshubschrauber-Einsatz: Auto kollidiert frontal mit Lkw - Junge Frau in Lebensgefahr

Der Pkw der jungen Frau wurde in den Straßengraben geschleudert und blieb schwer beschädigt dort liegen. Die Fahrerin wurde eingeklemmt. Mehrere Feuerwehren aus den umliegenden Ortschaften bargen sie. Per Rettungshubschrauber wurde die 24-Jährige in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.