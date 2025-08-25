Rettungseinsatz: Quartett gerät mit Schlauchboot auf Isar in Not

Die Gruppe sei am Isarwehr Großhesselohe bei Pullach mit ihrem Boot trotz Hinweisen auf ein Fahrverbot weiter in Richtung Wehr gefahren, teilte die Polizei mit. Als sie das Boot wegen der Strömung nicht mehr steuern konnten, seien die vier ins Wasser gesprungen. Eine 33-Jährige sei wegen der Strömung unter Wasser geraten und von einer anderen Frau an Bord gerettet worden.