Passau (dpa/lby) - Ein Nichtschimmer ist in Passau von der Wasserwacht aus der Donau gerettet worden. Der 61-Jährige unternahm laut Polizei am frühen Freitagabend mit einem Begleiter eine Schlauchboottour, fiel jedoch ins Wasser, als er das Boot verlassen wollte. Da er nicht schwimmen kann, klammerte er sich an das Boot und trieb flussabwärts. Ein Anwohner hörte die Hilferufe des 61-Jährigen und alarmierte die Rettungskräfte. Der Passauer kam mit einem Schrecken unverletzt davon.