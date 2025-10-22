Im Rettungshubschrauber endete am Montag der Landschaftsausflug eines Radlers. Wie die Polizei mitteilt, war ein 43-Jähriger am Mittag mit seinem E-Bike auf einem Waldweg zwischen Jagdshof und Hüttensteinach unterwegs. Er fuhr dabei über einen am Boden liegenden Ast und kam zu Fall, wodurch er sich schwer verletzte. Nach Bergung durch den Rettungsdienst, unterstützt von der Bergwachtbereitschaft Scheibe-Alsbach, wurde der Mann mit dem Helikopter zur weiteren Versorgung seiner Blessuren in ein Krankenhaus geflogen. Lebensbedrohlichen Verletzungen lagen nicht vor, so die Polizei.