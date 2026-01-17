Schönau (dpa/lby) - Beim Schneefräsen am Sportplatz Schönau am Königssee ist ein 19-Jähriger verunglückt. Er sei während dieser Arbeiten gestürzt und in eine laufende Schneefräse geraten, teilte die Polizei mit. Der junge Mann erlitt demnach erhebliche Verletzungen an beiden Beinen. Er wurde in ein Unfallkrankenhaus gebracht. Die Ursache für den Arbeitsunfall im Landkreis Berchtesgadener Land am Samstag war noch unklar.