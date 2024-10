Viechtach (dpa/lby) - Ein Mann ist beim Baumfällen in einem Wald in Viechtach (Landkreis Regen) mit der Motorsäge abgerutscht und hat sich in den Unterschenkel geschnitten. Ein Rettungshubschrauber brachte den 57-Jährigen mit schweren Verletzungen in eine Klinik, wie die Polizei mitteilte. Der Mann verständigte demnach am Nachmittag nach dem Unfall selbst Angehörige, die dann den Notruf absetzten.