Wolkenstein (dpa/sn) - Bei einem schweren Kletterunfall ist in Wolkenstein im Erzgebirgskreis ein Mann schwer verletzt worden. Er war in der Wolkensteiner Schweiz unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Die felsigen Steilhänge im Zschopautal sind bei Kletterern beliebt. Der Mann stürzte am Mittwoch in die Tiefe. Gegen 13.15 Uhr wurden die Rettungskräfte alarmiert. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verunglückten in ein Krankenhaus. Zum Alter und den genauen Verletzungen des Mannes machte die Polizei keine Angaben.