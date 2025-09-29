Rettungseinsatz: Kind stürzt in Sächsischer Schweiz sieben Meter in die Tiefe

Aufgrund des Sturzes und der Tiefe sei vorsorglich von schweren Verletzungen ausgegangen worden, so dass der Junge mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden sei. Der Junge gehörte den Angaben zufolge zu einer Kindergruppe, die das bei Wanderern und Touristen beliebte Felsenlabyrinth Langenhennersdorf am Samstagnachmittag im Rahmen einer Geburtstagsfeier besuchte.