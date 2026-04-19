Neustadt an der Donau (dpa/lby) - Eine vermeintliche Wasserleiche in der Abens bei Neustadt an der Donau (Landkreis Kelheim) hat sich als Sexpuppe herausgestellt. Ein Bürger hatte der Polizei am Samstag einen unbekleideten, leblosen Körper in der Abens gemeldet, wie die Polizei mitteilte. Als Feuerwehr, Rettungsdienst und die DLRG an die Einsatzstelle kamen, stellte sich heraus, dass es sich um eine lebensechte Silikon-Sexpuppe handelte. Die Puppe wurde aus dem Fluss geborgen.