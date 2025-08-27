 
Rettungseinsatz Frau bei Fahrradunfall schwer verletzt - Hund stirbt

Eine 63 Jahre alte Frau erleidet bei einem Radunfall in Oberbayern mehrere Knochenbrüche. Ihr Hund kommt bei dem Unglück ums Leben.

 
Rettungseinsatz: Frau bei Fahrradunfall schwer verletzt - Hund stirbt
1
Eine Radfahrerin ist in Oberbayern verunglückt und mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen worden. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Ramsau (dpa/lby) - Eine Fahrradfahrerin ist auf einer abschüssigen Straße im Berchtesgadener Land verunglückt und schwer verletzt worden. Die 63-Jährige sei in Ramsau mit überhitzten Fahrradbremsen gestürzt, gegen eine Fahrbahnbegrenzung geprallt und in eine Böschung geschleudert worden, teilte das Bayerische Rote Kreuz mit. Sie habe mehrere Knochenbrüche erlitten. Ihr Hund, der in einem Körbchen gesessen habe, sei getötet worden.

Die Bergwacht habe Erste Hilfe geleistet. Mit dem Rettungswagen sei sie zu einer Alm gefahren worden, wo sie ein Hubschrauber aufgenommen und nach Salzburg in ein Krankenhaus geflogen habe, hieß es.