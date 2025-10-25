Rettungseinsatz Auto stürzt nach Unfall in Mittellandkanal - drei Tote

Laut Polizei waren die drei Toten Insassen eines Autos, das zuvor mit überhöhter Geschwindigkeit mehrere Autos rechts überholt hatte, ehe es mit einem weiteren Fahrzeug zusammenstieß und in den Kanal stürzte. Zwei Insassen des Fahrzeugs, mit dem der zu schnell fahrende Wagen kollidiert war, wurden verletzt: einer schwer, der andere lebensgefährlich. Insgesamt waren laut Polizei fünf Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt.