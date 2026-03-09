Rettungseinsatz: Biber im Becken – Nagetier verirrt sich ins Freibad

München (dpa/lby) - Zu früh im Freibad: Ein Biber hat sich in ein halbleeres Schwimmbecken in München verirrt. Da er das Becken aufgrund des niedrigen Wasserstands darin nicht aus eigener Kraft verlassen konnte, wurde er von der Feuerwehr gerettet.
Mitarbeitende des Freibads hatten den Biber entdeckt und waren zu Hilfe geeilt. Den Angaben zufolge bauten sie einen Steg mit einer Leiter, über die der Biber das Wasser verlassen sollte. "Den Steg nahm das Tier zwar an, mit der Leiter als Ausstiegshilfe zeigte sich der Biber jedoch wenig zufrieden", schreibt die Feuerwehr in ihrem Bericht.
Schließlich sei die Feuerwehr informiert worden. Die Einsatzkräfte hätten eine Holzrampe gebaut, damit der Biber das Becken verlassen konnte – mit Erfolg. "Nach kurzer Bedenkzeit nahm der Nager das Angebot an und verließ augenscheinlich unverletzt – ohne seine Helfer weiter zu beachten – das Becken und setzte seinen Weg fort." Wohin der Biber entschwand, ist nicht bekannt.