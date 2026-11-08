Föritztal (dpa/th) - Beim Aufprall eines Wagens gegen einen Baum ist in Föritztal (Landkreis Sonneberg) ein 23-jähriger Autofahrer lebensbedrohlich verletzt worden. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wie ein Polizeisprecher sagte. Warum das Auto von der Straße abkam und gegen den Baum prallte, ist bislang unklar. Offenbar habe sich ein Reifen des Autos gelöst, hieß es von der Landeseinsatzzentrale. Die Ermittlungen laufen.