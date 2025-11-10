Rettungsdienste: Kampf um die richtigen Worte - Software übersetzt Notrufe

Bayreuth (dpa/lby) - Ein Schwächeanfall, ein Unfall mit Verletzten oder ein brennendes Gebäude: Wer die Notrufnummer 112 wählt, ist oft in einer extremen Stresssituation. Noch schwieriger wird es, wenn man schlecht Deutsch spricht und verzweifelt nach den richtigen Worten sucht. Die Integrierte Leitstelle (ILS) Bayreuth/Kulmbach testet derzeit eine Lösung für dieses Problem: Als erste Notrufzentrale Bayerns setzt sie in einem Pilotversuch eine Software ein, die aus rund 400 verschiedenen Sprachen und Dialekten übersetzen kann.