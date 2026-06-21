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Rettungsdienste Hitzewochenende: Mehr Einsätze wegen Kreislaufbeschwerden

Die anhaltende Hitze macht vielen Menschen zu schaffen, berichten die Rettungsdienste. Im Vogtlandkreis sind alle Fahrzeuge im Einsatz.

Rettungsdienste: Hitzewochenende: Mehr Einsätze wegen Kreislaufbeschwerden
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Schwüle Luft und hohe Temperaturen haben in Sachsen am Wochenende so manchen Kreislauf überfordert: Die Rettungsleitstellen berichten von mehr Einsätzen wegen Kreislaufbeschwerden. (Symbolbild) Foto: Thomas Warnack/dpa

Dresden (dpa/sn) - Bei flächendeckenden Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke und schwüler Hitze am Sonntag gab es bei Sachsens Rettungsdiensten vermehrt Einsätze wegen Kreislaufbeschwerden. "Das war bereits ab Freitag spürbar", sagte ein Sprecher der Rettungsleitstelle Zwickau. Demnach hätten viele Menschen Probleme gehabt, sich an die gestiegenen Temperaturen anzupassen. Insbesondere im Vogtlandkreis seien sämtliche Fahrzeuge ausgelastet gewesen, so der Sprecher. Auch die Rettungsleitstelle Chemnitz berichtet von Einsätzen wegen Kreislaufbeschwerden und Dehydration - etwa im Erzgebirgskreis. Keine auffällige Häufung gab es im Bereich der Rettungsleitstellen Hoyerswerda und Leipzig. 

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Auf der Talsperre Pöhl musste ein Kind nach Angaben der Zwickauer Rettungsleitstelle auf einem Stand Up-Paddle-Board von der Wasserwacht geborgen werden. Zu weiteren Badeunfällen kam es den Angaben zufolge in Sachsen nicht.