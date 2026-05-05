Erfurt (dpa/th) - Viele Rettungswachen in Thüringen sind in einem schlechten baulichen Zustand. Ein Gutachten im Auftrag der Landesregierung habe bei den rund 120 Rettungswachen im Freistaat einen Sanierungsstau von etwa 100 Millionen Euro ermittelt, sagte Innenstaatssekretär Andreas Bausewein bei der Vorstellung eines sogenannten Masterplans für den Rettungsdienst. Allerdings sei es schwierig diesen Sanierungsstau aufzulösen, da dies keine Landesaufgabe, sondern eine kommunale Aufgabe sei. Das Geld dafür müsse letztlich von den Kostenträgern gezahlt werden.