Was muss ich machen, wenn Mama etwas zustößt? Wie wähle ich den Notruf? Was machen die Rettungskräfte bei einem Einsatz? Antworten auf diese und viele weitere Fragen liefern die Experten von Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und Bergwacht am Mittwoch im Kindergarten Gleichbergwichtel in Gleichamberg. Fast vier Stunden lang fragen die Kinder den Einsatzkräften Löcher in den Bauch und werden selbst aktiv. An vier spannenden Stationen dürfen sie Brände löschen, Spuren sichern und sich gegenseitig auf einer Trage einen Hang hochziehen.