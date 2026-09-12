Gotha (dpa/th) - Beim Sturz aus einem Fenster im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses in Gotha hat sich eine Frau schwere Verletzungen zugezogen. Warum die 26-Jährige am Freitagabend kurz nach 23.00 Uhr aus dem Fenster fiel, konnte die Polizei nicht sagen. Die Frau habe sich aber noch kurz zuvor mit einer Person auf der Straße unterhalten, hieß es. Die Polizei geht davon aus, dass ein Fremdverschulden am Sturz ausgeschlossen werden kann. Die 26-Jährige kam in ein Krankenhaus.