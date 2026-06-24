Rettungsdienst im Einsatz: Ärger wegen Wasserpistole in Bus endet in Pfefferspray-Wolke

Das Pfefferspray verteilte sich als Wolke im Bus, mehrere Fahrgäste klagten über Atemwegsbeschwerden. Sie wurden den Angaben zufolge jedoch nicht verletzt. Der Busfahrer ließ alle Insassen aussteigen und alarmierte den Rettungsdienst. Die Schülerin war nach dem Vorfall bereits davongelaufen, wurde aber von der Polizei gefunden. Sie muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Laut dem Polizeisprecher ist sie bereits strafmündig, ein Alter nannte er nicht.