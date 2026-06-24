Nußdorf am Inn (dpa/lby) - Weil ein Schüler sie im Schulbus mit einer Wasserpistole nass gespritzt haben soll, hat eine Schülerin in Nußdorf (Landkreis Rosenheim) kurzerhand zum Pfefferspray gegriffen – mit Folgen für den gesamten Bus. Die Jugendliche sprühte dem Jungen am Nachmittag das Tierabwehrspray ins Gesicht, er erlitt Schmerzen und Schwellungen. Wie ein Polizeisprecher sagte, wurde der Schüler leicht verletzt, musste aber nicht ins Krankenhaus.
Rettungsdienst im Einsatz Ärger wegen Wasserpistole in Bus endet in Pfefferspray-Wolke
dpa 24.06.2026 - 16:13 Uhr