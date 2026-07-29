Augsburg (dpa/lby) - Eine Katze hat in der Nacht in Augsburg für einen stundenlangen Feuerwehreinsatz gesorgt. Sie wurde in einer aufwendigen Befreiungsaktion aus ihrer misslichen Lage gerettet, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Tier steckte im Stadtteil Hochzoll hinter dem Auspuff eines Autos mehrere Stunden lang fest. Zuvor sei die Katze aus dem sechsten Stock eines Mehrfamilienhauses gesprungen. Daraufhin sei sie unter das Auto gerannt.