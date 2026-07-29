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Rettungsaktion Nach Sprung aus sechstem Stock: Katze steckt unter Auto fest

Nach einem Sprung aus dem sechsten Stock steckte eine Katze stundenlang hinter einem Auto-Auspuff fest. Wie Feuerwehr und Abschleppdienst die Rettung meisterten.

Rettungsaktion: Nach Sprung aus sechstem Stock: Katze steckt unter Auto fest
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Die Katze verkeilte sich hinter dem Auspuff eines Autos. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

Augsburg (dpa/lby) - Eine Katze hat in der Nacht in Augsburg für einen stundenlangen Feuerwehreinsatz gesorgt. Sie wurde in einer aufwendigen Befreiungsaktion aus ihrer misslichen Lage gerettet, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Tier steckte im Stadtteil Hochzoll hinter dem Auspuff eines Autos mehrere Stunden lang fest. Zuvor sei die Katze aus dem sechsten Stock eines Mehrfamilienhauses gesprungen. Daraufhin sei sie unter das Auto gerannt. 

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Die Feuerwehr versuchte das Tier unter anderem mit einem gezielten Wasserstrahl zu befreien, doch das blieb erfolglos. Schließlich rückte ein Abschleppunternehmen samt Kran an. Das Fahrzeug wurde angehoben und die Einsatzkräfte demontierten einen Teil des Auspuffs. So kam die Katze frei und wurde ihrem Besitzer übergeben. Dieser brachte das Tier in eine Tierarztpraxis.