München (dpa/lby) - Mit einem Hebekissen hat die Feuerwehr München eine Frau befreit, die zwischen U-Bahn und Bahnsteig eingeklemmt war. Die etwa 30-Jährige, deren genaues Alter der Feuerwehr zunächst nicht bekannt war, war am Marienplatz in den Spalt zwischen einem stehenden U-Bahnzug und dem Bahnsteig gefallen. Dabei wurde sie nach Angaben der Feuerwehr am Knie eingeklemmt, sodass sie sich selbst nicht befreien konnte. Mit dem Hebekissen vergrößerten die Einsatzkräfte den Abstand zwischen Bahnsteigkante und U-Bahnzug und retteten die Frau letztlich unverletzt.