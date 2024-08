Das bisherige Unvermögen von Kreistag und Landratsamt nach dem Kommunalwahlen am 26. Mai einen neu besetzten Jugendhilfeausschuss an den Start zu bringen, könnte womöglich richtig teuer werden. Dies ausgerechnet an einer Stelle, die querbeet über die Parteilager hinweg alle Beteiligten gerne als besonders vordringliche Aufgabe bezeichnen, nämlich die Kindertagesbetreuung. Zur Sondersitzung am Montag gilt’s Landeszahlungen in Höhe von 1,2 Millionen Euro fürs hiesige Kiga-Wesen abzusichern.