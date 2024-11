Rettungs- und Notarzteinsätze: Krankenkasse: Reform der Rettungsleitstellen gescheitert

Erfurt (dpa/th) - Die Strukturreform bei den Rettungsleitstellen in Thüringen ist aus Sicht der Techniker Krankenkasse (TK) gescheitert. "Wir haben in Thüringen noch immer 12 Leitstellen, aber eigentlich reichen zwei aus", sagte Guido Dressel, Leiter der TK-Landesvertretung, der Deutschen Presse-Agentur. Außer der Bildung des Leitstellenverbundes Ostthüringen sei wenig passiert. Die Absicht des Innenministeriums, die Kommunen auf freiwilliger Basis zu Zusammenschlüssen von Leitstellen zu bewegen, habe sich in der "Landräterepublik" Thüringen als politisch nicht durchsetzbar erwiesen.