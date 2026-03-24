Rettungen: Thüringer Bergwacht im Winter zu 150 Einsätzen gerufen

Erfurt (dpa/th) - Arbeitsreicher Winter für Thüringens Bergretter: Insgesamt 150 Mal sind die Ehrenamtler zu Einsätzen im Thüringer Wald, der Rhön und im Südharz gerufen worden. Damit habe sich die Einsatzbelastung im Vergleich zur schneearmen Vorsaison erhöht, hieß es von der DRK-Bergwacht Thüringen. Am häufigsten seien Skiläufer auf der Piste (57 Einsätze) und Winterwanderer (20 Einsätze) verunglückt. Auch zum Saisonabschluss vergangenes Wochenende sei die Bergwacht noch einmal bei einem Skiunfall im Einsatz gewesen.