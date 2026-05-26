Pfronten/Buching (dpa/lby) - Bei vier Gleitschirmabstürzen an einem Tag in den bayerischen Alpen sind zwei Menschen verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen Flugfehler sowie das Unterschätzen der Windverhältnisse Unfallursache gewesen sein, teilte die Polizei mit. Drei Abstürze fanden am Breitenberg in Pfronten (Landkreis Ostallgäu) statt. Der vierte wiederum am Buchenberg in den Ammergauer Alpen.
Rettung per Hubschrauber Vier Gleitschirmabstürze an einem Tag – zwei Verletzte
dpa 26.05.2026 - 13:25 Uhr