Rettung per Hubschrauber: Vier Gleitschirmabstürze an einem Tag – zwei Verletzte

Ein 30-jähriger Pilot kam nach seinem Absturz am Pfingstmontag mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Ein zweiter Pilot wurde leicht verletzt und medizinisch versorgt. Für die beiden anderen Menschen endete der Unfall glimpflich und sie blieben unverletzt. Laut einem Polizeisprecher war der Wind nicht außergewöhnlich stark. Einzelne Böen in Kombination mit Flugfehlern können aber zu Unfällen führen, hieß es.