Rettung per Hubschrauber: Skifahrer aus Bayern bei Sturz in Tirol schwer verletzt

Ellmau/Weilheim (dpa/lby) - Ein Skifahrer aus Oberbayern ist bei einem Sturz auf einer Piste in Tirol schwer verletzt worden. Der 65-Jährige aus dem Landkreis Weilheim-Schongau sei in einer Kurve so heftig mit dem Kopf auf den Schnee im Skigebiet Skiwelt Wilder Kaiser/Brixental geprallt, dass er das Bewusstsein verloren habe, teilte die Tiroler Landespolizei mit. Danach sei der Mann noch etwa 30 Meter weiter in Richtung Tal geschlittert.