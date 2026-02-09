München (dpa/lby) - Ein Dreijähriger war in einem Münchner Kindergarten hinter einer Sprossenwand eingeklemmt - und wurde von der Feuerwehr gerettet. Die Erzieherinnen hätten Hilferufe gehört und den Jungen im Sportraum entdeckt - mit Beinen und Bauch hinter einer Sprossenwand, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Kind klagte demnach über Schmerzen und ließ sich nicht befreien. Die Erzieherinnen wählten deshalb den Notruf.
Rettung Junge in Kindergarten hinter Sprossenwand eingeklemmt
dpa 09.02.2026 - 17:27 Uhr