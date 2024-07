Mit Verletzungen, aber lebend ist ein Mann an der Milseburg gerettet worden, der am Mittwochabend dort abgestürzt war. Kurz nach 21 Uhr war die Polizei Osthessen von der Rettungsleitstelle Fulda über den Absturz informiert worden. Zahlreiche Rettungskräfte, unter anderem von der hessischen und der bayerischen Bergwacht, wurden in den Bereich entsandt. Die Polizeikräfte der Polizeistation Hilders konnten vor Ort rekonstruieren, was vorgefallen war: Ein 57-jähriger Mann aus dem Landkreis Fulda war mit seiner Familie und dem Hund im Bereich der Milseburg wandern. Hierbei geriet der Wanderer an eine Abbruchkante zu einem steinigen Geröllfeld und fiel offenbar ohne irgendein Zutun anderer rund sechs Meter in die Tiefe.