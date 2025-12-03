Rettung in der Not: Feuerwehren kämpfen mit zugeparkten Straßen in Thüringen

Hinzu komme, dass sowohl die Feuerwehrfahrzeuge als auch die geparkten Autos in den vergangenen Jahren immer größer geworden seien. Ein Drehleiterfahrzeug, wie es bei Brandeinsätzen und zur Personenrettung zum Einsatz komme, sei an den Rückspiegeln gemessen mittlerweile bis zu 3,10 Meter breit. Als "erzieherische Maßnahme" würden die Feuerwehren in Thüringens Städten deshalb bereits seit einigen Jahren im Rahmen von Probefahrten überprüfen, ob die nötige Durchfahrtsbreite in engen Straßenräumen gewährleistet ist. Am Mittwochabend findet ein solcher Einsatz in Gera statt. Bei solchen Übungen gehe es auch darum, "offen mit der Bevölkerung ins Gespräch zu kommen", sagte Schwabe.