Rettung in der Not: Feuerwehren kämpfen mit zugeparkten Straßen in Thüringen

Erfurt/Arnstadt/Gera (dpa/th) - Thüringens städtische Feuerwehren und Rettungskräfte haben zunehmend Schwierigkeiten dabei, ihre Einsatzorte zu erreichen. "Gerade in den Abendstunden in den engen Städten wird der Parkdruck ganz einfach überall immer größer, weil immer mehr Pkws in den Haushalten vorhanden sind", sagte Michael Schwabe, Fachbeirat im Thüringer Feuerwehrverband, der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. "Dann wird es halt eng und da wird halt in Kurvenbereichen geparkt oder vielleicht auch in Bereichen, wo eigentlich Halteverbot ist", so der Experte und Feuerwehrmann.