Allerdings konnte sie Halona nicht aus seiner misslichen Lage befreien. Deshalb rückten die Tierrettungsprofis der Feuerwehr ran. Die Besatzung des Hilfeleistungslöschfahrzeuges habe einige Teile im Motorraum entfernt - bis der Kater wieder frei war. Er sei augenscheinlich wohlbehalten und gesund an die Besitzerin übergeben worden. Was den Kater in den Motorraum lockte, blieb offen.