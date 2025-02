Roth (dpa/lby) - Ein Auto mit zwei Insassen ist in den Main-Donau-Kanal gerollt. Das Auto habe im Landkreis Roth an einer abschüssigen Stelle geparkt, sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen. Warum es ins Wasser rollte, blieb zunächst unklar. Die zwei Menschen im Auto konnten sich noch selbst befreien. Sie seien unterkühlt, aber unverletzt gewesen, hieß es.