«Rettet die Bienen»: Schadet Bayerns Bürokratieabbau dem Artenschutz in Bayern?

München (dpa/lby) - Erneut sorgt das geplante vierte Modernisierungsgesetz der Staatsregierung für Ärger und Kritik: Aus Sicht der Initiatoren des Volksbegehrens Artenvielfalt - "Rettet die Bienen!" würde durch das neue Gesetz wichtige Vorgaben aus dem Volksbegehren gestrichen. "Der Wunsch von 1,7 Millionen Bürgerinnen und Bürgern nach einem konsequenten Schutz von Natur und Artenvielfalt darf nicht einfach übergangen werden. Wir sehen hier einen Präzedenzfall, der weitere Änderungen und Schwächungen des Naturschutzrechts nach sich ziehen kann. Das werden wir nicht hinnehmen", sagte die ÖDP-Landesvorsitzende Agnes Becker.