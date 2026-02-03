Nach Monaten intensiver Vorbereitung soll der Haushalt der Stadt Hildburghausen für das Jahr 2026 im Februar dem Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt werden. Wie Bürgermeister Patrick Hammerschmidt im Gespräch mit der Redaktion erläuterte, sei der Entwurf das Ergebnis eines langen und schwierigen Prozesses. In nahezu allen Teilbereichen habe es schmerzhafte Einsparungen gegeben, um einen tragfähigen Finanzplan aufzustellen.