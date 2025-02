Retro-Trend in Deutschland Kulinarisch und kulturell: Comeback der Kartoffel?

Mitte des 18. Jahrhunderts trat die aus den Anden in Südamerika stammende Kartoffel ihren Siegeszug an. Der Preußenkönig Friedrich der Große ordnete in den 1750er Jahren den konsequenten Anbau an (sogenannte Kartoffelbefehle). Als erster Herrscher in Europa erkannte der Alte Fritz, dass das leicht anbaubare Nahrungsmittel die häufigen Hungersnöte verhindern könnte.

Wie tief die Verheißung der Kartoffel als rettende Speise in Köpfe verpflanzt wurde, kennen viele aus der eigenen Familie. Verwandte aus der Nachkriegs- oder gar noch Kriegsgeneration waren (oder sind) oft große Kartoffel-Fans. Sie ließen lange Zeit wenig daneben gelten, verweigerten sich "neumodischen Sättigungsbeilagen" wie Nudeln und Reis, erst recht Quinoa und Co.

"Die Kartoffel ist sehr anpassungsfähig und hat sich an unser Klima und unsere Bodenverhältnisse angepasst", sagt der Ernährungssoziologe Stefan Wahlen. Hinzu komme die hohe Ertragssicherheit, im direkten Vergleich mit anderen Kohlenhydratlieferanten wie etwa Weizen.

Identitätsstiftendes Lebensmittel für die Deutschen

"Daher war und ist die Kartoffel ein günstiges, nahrhaftes und lagerfähiges Nahrungsmittel. Das hatte zur Folge, dass die Kartoffel von einem fremden Lebensmittel so weit adaptiert wurde, dass sie aktiv in die bestehende Ernährungskultur integriert wurde und sogar zu einem identitätsstiftenden Lebensmittel für die Deutschen wurde", erklärt Wahlen, der Professor an der Uni Gießen ist.

"Die Kartoffel wird mit Einfachheit und Bodenständigkeit assoziiert. Dabei sollte niemand unterschätzen, dass sie extrem vielseitig ist." In Krisen- oder Inflationszeiten könne das erschwingliche Grundnahrungsmittel verschieden zubereitet werden: gekocht, gestampft, gebacken, frittiert, gebraten.

"Die aktuelle Rückbesinnung auf die Kartoffel sehe ich nicht als Zufall", sagt der Soziologe, "sondern als Ergebnis eines Zusammenspiels von kulinarischen Gewohnheiten der Verbraucher und Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung auf der Produktionsseite."

Die Kartoffel biete sich als ganz praktisch für Verbraucher an, gelte jetzt als preiswert und gesund. Kurz gesagt: Es handelt sich um einen gelungenen Retro-Trend.