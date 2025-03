Eine Woche vor dem ursprünglich angedachten Ende der aktuellen Saison hat die Winterwelt Schmiedefeld am Sonntag vor einer Woche letztmalig Gäste empfangen. „Bei 20 Grad möchte eben keiner mehr Ski fahren. In Anbetracht des Wetters war diese Entscheidung richtig“, sagt Fabian Weigel, Leiter des Amtes für Kultur, Tourismus und Sport. Nicht nur das, auch vor Ort habe sich genau das mit den Gästezahlen gespiegelt. Vom 17. Januar bis zum letzter Öffnungstag am 9. März kamen somit 44 Betriebstage zusammen, die von insgesamt 8773 Besuchern genutzt wurden. 6741 von ihnen kauften Tickets für 68 573 Fahrten mit dem Skilift und 2032 für insgesamt 24 039 Fahrten mit dem Förderband. Somit sind das 92 612 Fahrten, die in der vergangenen Saison insgesamt gelöst wurden.