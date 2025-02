Kunstraub der Nazis

Von NS-Raubkunst spricht man, wenn jüdische Kunstsammler Werke während des Nationalsozialismus unter Zwang herausgeben oder verkaufen mussten, oft zu extrem niedrigen Preisen. Nach dem Krieg unterschrieben 43 Länder die Washingtoner Prinzipien, darunter auch Deutschland. Darin verpflichteten sie sich, herauszufinden, welche Kunstwerke in ihren Sammlungen geraubt wurden und diese an die ursprünglichen Eigentümer zurückzugeben, also zu restituieren. An vielen Museen gibt es eigene Abteilungen für Provenienzforschung, die die Herkunft von Kunstwerken überprüfen, so auch an den Staatsgemäldesammlungen.