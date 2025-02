Restitution: Staatsgemäldesammlungen wehren sich gegen Raubkunst-Vorwürfe

München - Nach scharfer Kritik am Umgang mit möglicher NS-Raubkunst in ihrem Besitz wehren sich die bayerischen Staatsgemäldesammlungen gegen die Vorwürfe. Währenddessen fordern Abgeordnete im Fachausschuss des Landtags mehr Tempo bei der Prüfung der Rückgabe von geraubten Werken an die Nachfahren der jüdischen Besitzer.