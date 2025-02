Interne Liste über rund 1.000 Kunstwerke

Dabei geht es darum, die Geschichte von Kulturgütern zu dokumentieren, insbesondere auch, um Raub- und Beutekunst an die rechtmäßigen Eigentümer zurückzugeben. Diese Rückgabe wird als Restitution bezeichnet. An diesem Mittwoch ist das Thema auch im Ausschuss für Wissenschaft und Kunst des Landtags in München. Die "Süddeutsche Zeitung" hatte berichtet, dass es eine interne, nicht für die Öffentlichkeit bestimmte Liste gebe, die 200 Werke der Staatsgemäldesammlungen als rot markiert kennzeichnet (Raubkunst) und zudem 800 als orange (Raubkunstverdacht).